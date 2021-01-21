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أسعار الذهب فى السعودية الخميس 21 يناير 2021 والدول العربية، حيث يسعي الكثير من المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية التعرف علي المتغيرات والمستجدات الجديدة التي تحدث بشأن أسعار الذهب ما بين الانخفاض والارتفاع منهم من يبحث عن اليوم الذي ينخفض فيه سعر الذهب في السعودية من أجل شراء المصوغات اللازمة لإبرام عقد الزواج أو تقديم الهدايا الذهبية أو التجارة في الذهب ما بين بيع وشراء، لهذا نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية الخميس 21 يناير 2021م.أسعار الذهب فى السعودية الخميس 21 يناير 2021
تفاجئ الكثير والكثير من أبناء خادم الحرمين الشريفين اليوم ارتفاع سعر الذهب 3 ريالات مصادفة مع بدء تولي الرئيس الأمريكي الجديد مقاليد الحكم، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
|جرام الذهب عيار 24
|225 ريال سعودي
|جرام الذهب عيار 21
|197 ريال سعودي
|جرام الذهب عيار 18
|168 ريال سعودي
|جرام الذهب عيار 22
|206 ريال سعودي.
|جرام الذهب عيار 14
|131.38 ريال سعودي.
حيث أصبح سعر جرام الذهب في الأراضي السعودية بالدولار كالتالي:
- سعر الذهب عيار 24: يقدر بقيمة 60 دولار.
- سعر الذهب عيار 22: يقدر بقيمة 55 دولار.
- سعر الذهب عيار 21: يقدر بقيمة 52 دولار.
- سعر الذهب عيار 18: يقدر بقيمة 45 دولار.
- سعر الذهب عيار 14: يقدر بقيمة 35 دولار أمريكى.
شهدت الأسواق المحلية في الإمارات تغيرات جديده في أسعار الذهب وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- جرام الذهب عيار 24: بقيمة 217.38 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 21: بقيمة 190.21 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 18: بقيمة 163.4 درهم إماراتي.
- جرام الذهب عيار 22: بقيمة 199.27 درهم إماراتي.
- جرام الذهب عيار 24: بسعر 928 جنية مصري
- جرام الذهب عيار 21: بسعر 812 جنية مصري.
- جرام الذهب عيار 18: بسعر 696 جنية مصري.
- سعر جنية الذهب: يتراوح ما بين 6488 إلي 6504 جنية مصري.
- سعر الذهب عيار 22 بقيمة: 16.69 دينار كويتي
- سعر الذهب عيار 18 بقيمة: 13.66 دينار كويتي.
- سعر الذهب عيار 21 بقيمة: 15.93 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 22 بقيمة: 21.21 ريال.
- سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة: 20.25 ريال.
- سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة: 17.36 ريال.
الوسوم
أسعار الذهب فى السعودية الخميس 21 يناير 2021 والدول العربية، حيث يسعي الكثير من المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية التعرف علي المتغيرات والمستجدات الجديدة التي تحدث بشأن أسعار الذهب ما بين الانخفاض والارتفاع منهم من يبحث عن اليوم الذي ينخفض فيه سعر الذهب في السعودية من أجل شراء المصوغات اللازمة لإبرام عقد الزواج أو تقديم الهدايا الذهبية أو التجارة في الذهب ما بين بيع وشراء، لهذا نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية الخميس 21 يناير 2021م.أسعار الذهب فى السعودية الخميس 21 يناير 2021
تفاجئ الكثير والكثير من أبناء خادم الحرمين الشريفين اليوم ارتفاع سعر الذهب 3 ريالات مصادفة مع بدء تولي الرئيس الأمريكي الجديد مقاليد الحكم، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
|جرام الذهب عيار 24
|225 ريال سعودي
|جرام الذهب عيار 21
|197 ريال سعودي
|جرام الذهب عيار 18
|168 ريال سعودي
|جرام الذهب عيار 22
|206 ريال سعودي.
|جرام الذهب عيار 14
|131.38 ريال سعودي.
حيث أصبح سعر جرام الذهب في الأراضي السعودية بالدولار كالتالي:
- سعر الذهب عيار 24: يقدر بقيمة 60 دولار.
- سعر الذهب عيار 22: يقدر بقيمة 55 دولار.
- سعر الذهب عيار 21: يقدر بقيمة 52 دولار.
- سعر الذهب عيار 18: يقدر بقيمة 45 دولار.
- سعر الذهب عيار 14: يقدر بقيمة 35 دولار أمريكى.
شهدت الأسواق المحلية في الإمارات تغيرات جديده في أسعار الذهب وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- جرام الذهب عيار 24: بقيمة 217.38 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 21: بقيمة 190.21 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 18: بقيمة 163.4 درهم إماراتي.
- جرام الذهب عيار 22: بقيمة 199.27 درهم إماراتي.
- جرام الذهب عيار 24: بسعر 928 جنية مصري
- جرام الذهب عيار 21: بسعر 812 جنية مصري.
- جرام الذهب عيار 18: بسعر 696 جنية مصري.
- سعر جنية الذهب: يتراوح ما بين 6488 إلي 6504 جنية مصري.
- سعر الذهب عيار 22 بقيمة: 16.69 دينار كويتي
- سعر الذهب عيار 18 بقيمة: 13.66 دينار كويتي.
- سعر الذهب عيار 21 بقيمة: 15.93 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 22 بقيمة: 21.21 ريال.
- سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة: 20.25 ريال.
- سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة: 17.36 ريال.
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