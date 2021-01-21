أخبار اليمن : غارات على 4 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة

دوت الخليج -

غارات على 4 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. غارات على 4 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 138 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 22 خرق بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 104 صواريخ وقذائف و79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى الخروقات شملت ثماني غارات للطيران التجسسي على الدريهمي وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي ومدينة الحديدة وكيلو16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وأربع غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وأفاد المصدر بأن الطيران استهدف بأربع غارات مدينة حرض وبغارة مزرعة مواطن في حيران بمحافظة حجة، كما شن ثلاث غارات على منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

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