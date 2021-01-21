أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة البرلماني السابق محمد الشهواني

الأمين العام يعزي بوفاة البرلماني السابق محمد الشهوانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق الشيخ محمد مصلح الشهواني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

ونوه بمناقب الفقيد وصفاته الحميدة ودوره النضالي ومكانته الوطنية والاجتماعية وحياته الزاخرة بالعطاء والأعمال الجليلة والخيرة، كما كان أحد الشخصيات المؤتمرية البارزة بمديرية حرف سفيان.

معبّراً في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ نصر محمد مصلح الشهواني واخوانه وكافة آل الشهواني بمديرية حرف سفيان محافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام..

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.