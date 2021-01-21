عاجل.. حريق فى أكبر مركز لإنتاج لقاحات كورونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال مصدر مسؤول، إن الحريق لن يؤثر على إنتاج لقاحات فيروس كورونا فى البلاد.
وسجلت الهند 10 آلاف و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و581 ألفا و837 شخصا.
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