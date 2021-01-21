محمد بن زايد مهنئاً جو بايدن : نتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة

هنّأ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الرئيس الامريكي جو بايدن بعد قيادته للرئاسة بعد ترامب . وغرد محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: " تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء. وتابع: "ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

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