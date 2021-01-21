وقف قطار الموت.. قرارات على مكتب بايدن بانتظار التوقيع خلال أول يوم عمل

يبدأ اليوم أول يوم عمل كامل للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسلمه مهام منصبه رسميًا أمس مع أدائه اليمين الدستورية في الكونجرس.

ومن المنتظر أن يصدر بايدن اليوم جملة من القرارات تتعامل بشكل أساسي مع أزمة فيروس كورونا، حيث تعهد بايدن بالعمل منذ اليوم الأول لإدارته بشكل مختلف جذريًا عن إدارة سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، يتجه بايدن إلى توحيد إجراءات وجهود مكافحة فيروس كورونا وإنتاج اللقاحات على المستوى الوطني، بخلاف اللامركزية التي طبعت استجابة إدارة ترامب للأزمة.

وورث بايدن من ترامب استراتيجية لإجراء اختبارات الكشف عن الإصابات بكورونا وتوزيع اللقاحات وصفها بالفاشلة، وحذر من أنه لن يكون هناك حل سريع لكبح الزيادة المرعبة في أعدادالإصابات والوفيات بالفيروس.

ووعد بايدن بتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 100 مليون شخص خلال أول 100 يوم له في رئاسة البلاد، ويرى معاونوه أن هذا الوعد ممكن التحقق، شريطة أن يوافق الكونجرس على تخصيص الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الخطة، ومن المقرر أن تتحمل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية جزءًا من تمويل جهود مكافحة فيروس كورونا.

وتعتمد خطة بايدن على إيلاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة والوفاة بفيروس كورونا فيما يتعلق بإجراء الفحوصات والتطعيم باللقاح وتقديم الدواء للمصابين، ويقول منسق جهود مكافحة فيروس كورونا في إدارة بايدن جيفري زاينتس إن خطة الرئيس الجديد "ترتكز على العلم والبيانات والصحة العامة، وليس على السياسة".

وكانت إدارة ترامب قد اتبعت استراتيجية لامركزية في غدارة جهود مكافحة الجائحة، فتركت لسلطات الولايات المحلية صلاحية تقرير الغجراءات الواجب اتباعها مثل فرض ارتداء الكمامات وتوزيع اللقاحات

ووقع بايدن بالفعل فور دخوله البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا لإلزام موظفي الإدارات الفيدرالية بارتداء الكمامات، وذلك تنفيذًا لتعهده بمكافحة فيروس كورونا.

وكان بايدن قد أعلن أنه سيفعّل قانون الإنتاج الدفاعي لدفع شركات القطاع الخاص إلى إنتاج مستلزمات مكافحة فيروس كورونا، وحددت إدارة بايدن 12 نوعًا مختلفًا من المستلزمات التي تفتقر جهود مكافحة الوباء إلى توافرها بأعداد كبيرة، مثل أقنعة الوجه من طراز N95 واختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

ويخول قانون الإنتاج الدفاعي للرئيس الأمريكي سلطة إجبار شركات القطاع الخاص على إنتاج مواد ضرورية لمواجهة حالة طوارئ وطنية، وقد استخدمه ترامب أكثر من 100 مرة خلال العام الماضي لإمداد المستشفيات بما ينقصها من مستلزمات الوقاية والعلاج من فيروس كورونا.

ومن بين القرارات التي من المنتظر أن يصدرها بايدن اليوم قرار بتشكيل هيئة وطنية لاختبارات فيروس كورونا، ووصل معدل إجراء الاختبارات خلال الأسبوع الحالي إلى مليوني اختبار يوميًا، لكن المختبرات لا تزال تشكو من نقص المعدات اللازمة.

كما من المتوقع أن يصدر بايدن قرارًا بتخصيص اعتمادات إضافية للولايات التي استدعت وحدات الحرس الوطني بها للمشاركة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقر 15 مرسومًا رئاسيًا خلال اليوم الأول من رئاسته للبلاد.

وأضافت في أول إحاطة صحفية منذ دخول بايدن البيت الأبيض: " الرئيس بايدن أمر بفرض الكمامات والتباعد في كافة المباني الحكومية والمواصلات".

وتابعت: " كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي سيشارك غدا في مؤتمر منظمة الصحة العالمية كرئيس للوفد الأمريكي".

واستطردت: "قول الحقيقة للشعب الأمريكي سيكون في صلب مهامنا، وبايدن يسعى إلى تحقيق المساواة العرقية من خلال مرسوم تنفيذي جديد".

وقالت إن بايدن أرسل مشروع قانون الهجرة إلى الكونجرس للتصديق عليه، مضيفة: "الرئيس وضع حدًا للحظر المفروض على الدول ذات الغالبية المسلمة".