البحرين تدين التفجير الانتحاري المزدوج بالعراق

أدنت وزارة خارجية مملكة البحرين، التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران بمدينة بغداد بجمهورية العراق الشقيقة، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان نشرته صحيفة الوطن البحرينية، تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مجددة التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى ضرورة التكاتف من أجل التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تستهدف حياة المدنيين الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، علق اليوم الخميس، على التفجير المزدوج الذي استهدف العاصمة بغداد.

وقال صالح عبر "تويتر"، إن "الانفجارين الإرهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام".

وأضاف: "نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا، ونسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى".

ولقي 28 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 73 آخرين جراء تفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.

وحسب مصدر أمني فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانين كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته .

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.