أخبار اليمن : الأرصاد ينبه سكان 6 محافظات من كتلة غبار واسعة

الأرصاد ينبه سكان 6 محافظات من كتلة غبار واسعةتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة على المناطق المرتفعة، وتأثر عدد من المحافظات بكتلة غبار واسعة الانتشار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، وباردة نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوه وحضرموت أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية والنشرات الساعية، بين تدفق كتلة من الغبار الواسع الانتشار قادمة من شمال شرق ووسط الجزيرة العربية حيث يتوقع أن تتأثر بها محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة.

وأشار المركز إلى أن تأثيرات الغبار قد تمتد لاحقاً إلى أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، صنعاء،عمران وذمار وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من درجات الحرارة الصغرى المنخفضة، داعياً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من تأثيرات الأجواء الباردة.

ونبه المواطنين في المحافظات المتوقع تأثرها بموجة الغبار وخاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأهاب المركز بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار لما لها من أضرار على الصحة العامة، وحث المتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة على عمل كل ما من شأنه حماية أجهزتهم من آثار هذه الأتربة.