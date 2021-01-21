محمد بن زايد يهنئ جو بايدن ويدعوه إلى تعزيز العلاقات

وجه الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهنئة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسا للبلاد.

وأكد ولي عهد أبوظبي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، تطلع دولة الإمارات للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة ودعم السلام في الشرق الأوسط.

وكتب الشيخ محمد بن زايد: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء".

وأضاف: "ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء، بشكل رسمي، في مراسم شهدتها العاصمة الأميركية واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد، مساء الأربعاء، على بدء عهد جديد للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يعمل لصالح الشعب الأميركي، ومطالبا فريق عمله على العمل بصدق لصالح البلاد.

وأوضح بايدن، خلال كلمة من داخل البيت الأبيض مخاطبا الشعب الأميركي وأعضاء إداراته، أنه "سينهي خدمات أي شخص لا يعامل الأميركيين باحترام" وأنه "سيتحمل مسؤولية أي خطأ يمكن أن يرتكبه".