الاتحاد الأوروبى: قلقون من الأوضاع فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وكان البرلمان الأوروبى، قد دعا اليوم الخميس، تركيا للإفراج عن السياسى التركى المعارض المعتقل صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط.

جدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت فى 22 ديسمبر الماضى، بوجوب الإفراج عن دميرتاش على الفور، وقالت إن تبرير تركيا لاحتجازه لأكثر من أربع سنوات فى جرائم تتعلق بالإرهاب كان ذريعة للحد من الجدل السياسى.