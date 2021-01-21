العشرات يتظاهرون في القدس المحتلة أمام مكتب نتنياهو

تظاهر العشرات اليوم الخميس أمام مكتب نتنياهو في القدس دعمًا لمطالب المستشفيات الأهلية خاصة مستشفيات الناصرة في ظل حالة الأزمة التي عصفت بها جزاء تفشي وباء كورونا.
وشارك في المظاهرة النواب أحمد الطيبي، هبه يزبك، أسامه السعدي وإيمان خطيب بإضافة إلى رئيس مجلس العمال في الناصرة كمال أبوأحمد.
وحسب القناة 7 العبرية، طالب المحتجون بإنصاف المستشفيات وتوفير الميزانيات لها أسوة بالمستشفيات الحكومية.
وأكدوا أن دعم المستشفيات مهم من أجل مواصلة توفيرها الخدمات الطبية للجمهور.
وزير الصحة ومدراء المستشفيات الحكومية يدعمون نضال المستشفيات الأهلية.
وكان وزير الصحة يولي إدلشتاين ومدراء المستشفيات الحكومية شاركوا أمس في خيمة اعتصام المستشفيات الأهلية للتضامن مع مطالبها.
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