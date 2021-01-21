كشفت المملكة العربية السعودية عن تطلعاتها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن دعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا.
كما شدد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اجتماع المجلس الوزاري الثلاثاء الماضي، على "أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس القرار الدولي ومبادرة السلام العربية".
وجدد العاهل السعودي التأكيد على أهمية: "استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام في المنطقة".
وفي غضون ذلك، أدان الملك انتهاكات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم واستخدام محافظة الحديدة لشن هجمات وصواريخ باليستية وعمليات إرهابية وإرسال طائرات مسيرة وقوارب متفجرة.
وأكد الملك سلمان أن تصرفات الحوثيين تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي. كما أشار إلى أن هذه الأعمال "تقوض الجهود السياسية".
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، خلال اجتماع المجلس الوزاري، الحضور على المكالمة الهاتفية التي تلقاها من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وأوضح الملك سلمان أنهما بحثا توصيات الاجتماع الحادي والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قضايا دولية من بينها التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، والعلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتنوع الثقافي، وحوار الأديان ومكافحة التحرش الجنسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل السعودي يحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي.. إليك التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.