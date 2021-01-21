أبو الغيط يدين التفجيرين الانتحاريين المزدوجين وسط العاصمة العراقية بغداد

أدان أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي، مما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية ان هذا التفجير الارهابي هو عمل مشين يأتي في توقيت هام لاشك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطني وترسيخ سيادته وتحقيق الاصلاح الاقتصادي المأمول.

وأكد المصدر على دعم الجامعة العربية المستمر للحكومة العراقية في كافة الاجراءات التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وتضامنها معه في كل ما من شأنه أن يسهم في تجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك القضاء على البؤر الارهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة ككل.