بعد منحه وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى.. البحرين تحتفل بالملك حمد بن عيسي

تسعى لأن تكون الأفضل دائما، هى مملكة البحرين التى حصل ملكها حمد بن عيسى آل خليفة وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ تقديرًا لجهود جلالته في توطيد علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء هذا الوسام ليمثل مبعث فخر واعتزاز لمملكة البحرين وشعبها الكريم، ودليل على المكانة العالية التي يحظى بها الملك حمد بن عيسي لدى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

بمجرد الإعلان عن منح ملك البحرين وسام الاستحقاق، تلقي المك حمد بن عيسي العديد من برقيات التهنئة التى تعبر عن مدى فخر بلاده، ومكانتها بين الدول، حيث تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من صلاح عبدالرحمن المحمود وكيل المراسم الملكية، مشيدا بالدور الرائد لملك البحرين في رسم وتوطيد علاقات مملكة البحرين الدولية وتعزيز جهودها في دعم الاستقرار والسلم العالميين.

وزير شؤون مجلس الوزراء

من جانبه قال محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني إن بمنح جلالة الملكهذا الوسام الرفيع، يأتي تأكيدا على جهود وإسهامات جلالته الحثيثة في تعزيز الأمن والاستقرار وإشاعة السلام في المنطقة وفق الرؤية الحكيمة لعاهل البلاد التي رسخت المملكة على الخريطة الدولية.

فيما هنأت سميرة بنت إبراهيم بن رجب المبعوث الخاص بالديوان الملكي، الملك حمد بن عيسي بمنحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب.

محافظ مصرف البحرين المركزي

فيما أكد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أن استحقاق الملك لهذا الوسام الرفيع الذي يعكس المكانة العالية التي يحظى بها لدى الدول الصديقة لما قام به من أدوار بارزة وإسهامات كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار وفق رؤية حكيمة لنشر السلام في المنطقة.

الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء

من جهته بعث الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، تقديرًا لجهود جلالته ودوره البارز في توطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثيقة ودفع مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

كما تلقي الملك حمد بن عيسي برقيات تهنئة من كلال من الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد، و الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، و الشيخ عبدالله الفاتح بن محمد بن سلمان آل خليفة، واللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، و الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، و أحمد عبدالعزيز الخياط، وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات، وحمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة.