ولي عهد أبوظبي: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع تويتر: "نتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة ودعم السلام في الشرق الأوسط".

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.