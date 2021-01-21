الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري على تردد قناة أون تايم سبورت HD على نايل سات

قنوات أون تايم سبورت أصبحت من أهم القنوات الرياضية العربية في الوقت الحالي، والبحث عن تردد قناة أون تايم سبورت على مختلف الأقمار الصناعية يتزايد في الوقت الراهن، بسبب نقلها بطولة مونديال العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من نفس الشهر، وأيضاً نقلها بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والذي يتنافس فيه 18 فريق، يسعون إلي التتويج باللقب ويعتبر النادي الأهلي هو أكثر أندية الدوري حصولاً على لقب الدوري بعدد 42 بطولة، حتى الآن ويأتي الزمالك في المركز الثاني من حيث عدد الألقاب برصيد 12 بطولة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

قناة أون تايم سبورت هي قناة مصرية متخصصة في الرياضة فقط، تقدم برامجها بصورة مجانية على مدار 24 ساعة في اليوم، وتضم أفضل المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في مصر، انطلقت عام 2017 بصورة رائعة تحت اسم أون سبورت، واستطاعت في عامها الأول أن تحصل على حقوق نقل السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد من أنياب قنوات بي إن سبورت القطرية التي كانت تستحوذ عليها في السابق مما أحدث رجه كبيرة للقناة في كافة الدول العربية، وفي عام 2019 تم دمج أون سبورت مع تايم سبورت وأصبح اسمها الحالي.

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 مباريات اليوم على قنوات أون مباريات اليوم على قنوات أون تنقل اليوم قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في أطار منافسات الدوري العام المصري الممتاز، وتبدأ القناة بالأستوديو التحليلي للمباراة في الثالثة والنصف بعد العصر بتوقيت القاهرة، بقيادة الكابتين سيف زاهر، ويستضيف خبراء التحليل الرياضي الكابتين محمد فضل، الكابتين عماد متعب نجم الأهلي السابق، الكابتين إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، والفقرة التحكيمية يقوم بتحليلها الكابتين سمير محمود عثمان، والمباراة تعليق المعلق الشهير الكابتين محمد الكواليني، وتنقل القناة أكثر من مباراة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال اليوم.

تردد أون تايم سبورت HD على نايل سات