فكرة سيارة أبل تقترب من الحياة.. وهذه الشركة ستصنع السيارة

يبدو أن فكرة سيارة "أبل" تقترب من التحقق يوما بعد يوم، وذلك بعد أنباء أخيرة تشير إلى أن شركة هونداي موتورز الكورية من التعاقد مع أبل لتصنيع السيارة الثورية.

ووفقا لتقرير من رويترز، ستكلف شركة هونداي موتورز شركة كيا التابعة لها، بالعمل على صناعة سيارة أبل مع الفريق المختص بالمشروع من أبل.

وقالت الشركة الكورية العملاقة إنها ستتعاون كذلك مع شركات مختصة بالتكنولوجيا الحديثة للسيارات، وتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وتتعتم الشركة الكورية عن الحديث عن المشروع الكبير مع أبل، ورفضت الإجابة على جميع الأسئلة التي وجهت لها بشان المشروع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ربطت تقارير مختلفة فكرة "أبل كار"، أو سيارة أبل، هي على قيد الحياة داخل شركة التكنولوجيا، مشيرة إلى إننا قد نرى السيارة في عام 2024 على أقرب تقدير.

وذكر تقرير منفصل أن الشركة قد تعرض نموذجا أوليا للسيارة العام المقبل. ومن المثير للاهتمام، أن أحد التقارير التي صدرت الشهر الماضي وصف مصنع "كيا" في جورجيا بأنه سيكون مسؤولا عن إنتاج سيارات أبل.