جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى فى الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران فى بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين فى حالة خطيرة. وكانا تفجيرين انتحاريين مزدوجين قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم، فى منطقة الباب الشرقى، مما أدى الى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا تفجيرى بغداد إلى 35 قتيلا و100 مصاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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