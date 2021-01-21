القصة الكاملة لمقتل شرطيين سعوديين ورهينة في إطلاق نار بالرياض

أعلنت شرطة الرياض، تفاصيل مقتل رجلي أمن سعوديين ومواطن في حادثة إطلاق نار، في منطقة المعيزلية في شرقي العاصمة السعودية.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، أن عند الساعة الثانية صباحا تلقت الشرطة بلاغا عن قيام شخص في العقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية.

وأشار الكريديس إلى أن إطلاق نار عشوائي من سلاح رشاش حدث بعد وصول الدورية بين الجاني وعناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل رجلي أمن ومقتل المواطن المحتجز وإصابة رجل أمن بالفخذ وحالته مستقرة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن عناصر الأمن ألقت القبض على الجاني داخل مزرعة تبعد 300 كم شمال الرياض وأصيب بطلق ناري بقدمه وضبطت الشرطة كمية من مادة الحشيش وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأقدم رجل سعودي مسلح، على قتل رجلي أمن وإصابة ثالث، بجانب قتل شقيق زوجته أيضًا، بسلاح ناري خلال حادثة احتجاز، على إثر خلاف عائلي، انتهت بتدخل رجال الأمن والقبض عليه، بعد ارتكاب جريمته المروعة تلك.

ونجح رجال الأمن السعوديون في رصد وجود الجاني داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرقي منطقة الرياض، وتمّت محاصرته والقبض عليه، بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيار ناري بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدّر بحوزته.

وجرى توقيف الجاني واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة وتحكُم السعودية بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد.