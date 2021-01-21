السعودية تستنكر بشدة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدرت وزارة الخارجية بيانين، جددت فيه التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وشددت الخارجية السعودية على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

هذا وقد أفادت وسائل الإعلام العراقية بارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد لأكثر من 140 قتيلا وجريحا.

وذكرت وسائل الإعلام أن عدد القتلى ارتفع لـ 32 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى 110 مصابين.

وحسب مصدر أمني فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانان كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته.

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.