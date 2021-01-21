دون وفيات.. الكويت تعلن حصيلة إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات الفيروس المستجد داخل البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن 159,834 حالة.
فيما لم ترصد الوزارة الكويتية أي حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة الوبائي وحتى الآن عند 951 حالة.
كما سجلت الصحة الكويتية 406 حالات شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء بالبلاد 152826 حالة.
وكشفت الصحة الكويتية عن إجراء 10712 فحص مخبري للمواطنين والمقيمين بحثا عن فيروس كورونا بينهم، ليصل إجمالي الفحوصات في البلاد إلى 1436192.
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