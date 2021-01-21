أبومازن: الدفعة الأولى من لقاح كورونا ستصل إلى فلسطين قريبًا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن، اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى فلسطين قريبًا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، حيث تسلم منها التقريرين الاحصائيين السنويين الخاصين بالقدس وفلسطين.
وأعرب عباس عن أمله بأن تنتهي جائحة كورونا، التي أثرت على كافة مناحي الحياة في فلسطين.
واطلعت "علا"، الرئيس عباس، على المؤشرات الإحصائية الخاصة بالانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أنها أظهرت أن الشعب الفلسطيني فتي، وأن نسبة الشباب فيه تشكل ما مجموعه 18% من الناخبين، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20-29 عاما، وأن من تقل أعمارهم عن 49 عاما يشكلون ما نسبته 46% من الناخبين.
وأشاد أبو مازن، بجهود جهاز الإحصاء ودوره الكبير في إعطاء البيانات الصحيحة لاصحاب القرار لمساعدتهم في كيفية تلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأكد ابومازن أن هذه المؤشرات تدلل على أهمية دور الشباب، خاصة في العملية الانتخابية، سواء من خلال الترشح او الانتخاب.
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