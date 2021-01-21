أخبار اليمن : "تويتر" ينقل حساب ترامب إلى بايدن رسمياً

"تويتر" ينقل حساب ترامب إلى بايدن رسمياً
نقل موقع "تويتر" حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الرئيس الجديد جو بايدن رسمياً، وأتاح لترامب حسابا آخر.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد كانت شركة "تويتر" أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.
ونقلت عن الشركة، القول: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، حجبنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".
كما تم تعليق حسابات ترامب في "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب" بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري.
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