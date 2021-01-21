أخبار اليمن : النائب المنبهي: المؤتمر بقيادة ابو راس يترجم العمل الوطني المخلص

النائب المنبهي: المؤتمر بقيادة ابو راس يترجم العمل الوطني المخلصثمّن عضو مجلس النواب، الشيخ علي علي حسين المنبهي الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المؤتمر الشعبي العام بقيادة رئيسه الشيخ صادق بن أمين ابو راس.

وقال النائب المنبهي في حديث لـ(دوت الخليج) إنّ ابو راس إضافة الى رصيده الوطني المشرّف، استطاع أن يقود المؤتمر الشعبي العام بكل حنكة واقتدار في فترة وجيزة، حيث جعل هذا الحزب الوطني الكبير حاضراً في قضايا الوطن وفي مقدمتها مواجهة العدوان، سواء على المستوى السياسي أو على الميدان.

وأضاف: "بالإضافة الى رصيده الوطني يحسب للشيخ صادق بن أمين ابو راس أنه أعاد حزب المؤتمر الى الواجهة بطريقة مبهرة بعد الغموض الكبير الذي كان عقب أحداث ديسمبر 2017، وأعاده الى أداء دوره السياسي والوطني، والأهم من هذا أنه غربل الحزب من العديد من العملاء الذين يعملون ضد الوطن".