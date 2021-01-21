1820 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا
أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم تسجيل 1820 حالة وفاة بفيروس كورونا في رقم قياسي جديد على صعيد الوفيات اليومية في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.
وأكدت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد بلغ 93290 وهو الأعلى في أوروبا.
كما سجلت 38905 إصابات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 3505754 إصابة.
وتشهد بريطانيا موجة وبائية جديدة خطيرة أرجعت إلى نسخة متحورة من الفيروس قادرة على نقل العدوى بشكل أكبر.
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