ارتفاع حالات كورونا في السعودية وتأجيل مواعيد الجرعة الأولى للقاح.. أعرف السبب

علّق وكیل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالله عسیري، على الارتفاع الذي شھدته حالات الإصابة بفیروس كورونا

المسجلة في المملكة.

وقال الدكتور "عسیري" إن ھذا الارتفاع في أعداد الإصابات يرجع لتراخي البعض في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام.

الشتاء الذي يزداد فیه نشاط الفیروسات التنفسیة عمومًا وشدد على ضرورة الحذر ورفع الالتزام، خاصة في التجمعات العائلیة والمناسبات الاجتماعیة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تأجيل الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق لتناول اللقاح.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي إنه ”تم تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي“.

وأرجعت الوزارة ذلك بسبب تأخر الشركة الصانعة فايزر في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج“.

وحول من لديه جرعة ثانية ولم يصله رسالة، أوضح الناطق الرسمي عبر ”تويتر“ قائلا: ”إذا كان لديكم موعد الجرعة الثانية ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي“.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت يوم الأربعاء ”إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح فايزر بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج“.