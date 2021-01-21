نأمل في تنفيذ التزاماتنا.. السودان يوجه رسالة مهمة لـ جو بايدن

دعا رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تأكيد وتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق كلا البلدين.

وقال حمدوك عبر حسابه على موقع "تويتر": "يطيب لي أن أتوجه بأخلص وأحر التهاني إلى الرئيس جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس، وذلك بمناسبة تنصيبهما اليوم — هذا يومٌ تاريخي للولايات المتحدة وللديمقراطية في العالم".

وأضاف: "إنني أتطلع كثيرًا إلى مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتعميق صلاتنا، وتأكيد وتنفيذ التزاماتنا، وتوسيع الشراكة بيننا لمنفعة شعبينا".

وكان بايدن أدى اليمين الدستورية أمس في الكونجرس الأمريكي، خلال مراسم احتفال رسمية، وتعهد بإعادة القيادة الأمريكية في العالم وتوحيد البلاد التي قسمتها السياسة والصراعات الحزبية.