بايدن يزيل تمثال تشرشل من المكتب البيضاوي ويستبدله بـ فلاح أمريكي

يبدو أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أزال تمثالا نصفيا لنستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية من المكتب البيضاوي، واستبدله بتمثال سيزار تشافيز، عامل فلاحة أمريكي في تحول حدث خلال أول يوم له كرئيس للولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست بعد فترة وجيزة من دعوة بايدن للصحفيين لتوقيع 15 أمرًا تنفيذيًا للتراجع عن إرث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن المكتب البيضاوي المعاد تصميمه "لا يعرض التمثال النصفي لرئيس الوزراء البريطاني السابق الشهير".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم بايدن قوله إن التغيير يعكس كيف أن "الاختلافات في الرأي، التي يتم التعبير عنها داخل حواجز الجمهورية، ضرورية للديمقراطية".
بالإضافة إلى ذلك، يضم المكتب البيضاوي حاليًا تماثيل نصفية لمارتن لوثر كينغ جونيور وروزا باركس وإلينور روزفلت وروبرت ف كينيدي.
كما قام بايدن بتزيين المكتب بصورة كبيرة للرئيس السابق فرانكلين دي روزفلت، بالإضافة إلى لوحات لتوماس جيفرسون وألكسندر هاميلتون وبنجامين فرانكلين وجورج واشنطن.
في 21 يناير 2017، أعاد الرئيس المنتخب آنذاك ترامب تمثال نصفي ونستون تشرشل بعد أن أخرجه باراك أوباما من منصبه لصالح تمثال نصفي لمارتن لوثر كينج جونيور.
وانتقد بوريس جونسون، رئيس بلدية لندن آنذاك، على تغيير الزخرفة، وقال لصحيفة ذا صن في ذلك الوقت إنه "لا أحد متأكد ما إذا كان الرئيس باراك أوباما قد شارك في القرار".
وأضاف جونسون: "قال البعض إنه ازدراء لبريطانيا، وقال البعض إنه رمز لكراهية أجداد الرئيس الكيني للإمبراطورية البريطانية - والتي كان تشرشل مدافعًا شديدًا عنها".
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