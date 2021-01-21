بعد أزمير التركية.. زلزال يضرب دولة عربية

شعر أهالي بيروت والجنوب وجبل لبنان بهزة أرضية بحسب ما أوردته وسائل الإعلام اللبنانية دون ذكر تفاصيل جديدة.

وكانت مدينة ازمير التركية شهدت زلزالا بقوة 4.5 بمقياس ريختر، اليوم الخميس، وذلك وسط مخاوف من تكرار مأساة العام الماضي 2020.

وشهدت مدينة إزمير التركية، زلزال مدمر في أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل المئات، ووقع زلزال في 30 أكتوبر من العام الماضي أعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت إدارة الكوارث أن عدد المصابين جراء الزلزال، بلغ ألفًا و35 شخصًا.