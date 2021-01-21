خلال يوم.. الأردن يسجل 776 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (776) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس ب 413 حالة.

وأشارت الصحة الأردنية إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفع إلى (318,181) حالة بينهم 9783 حالة نشطة.

كما سجلت الوزارة الأردنية (11) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة إلى (4198) حالة.

فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (46) حالة، فيما غادرت (44) حالة.

كما تم رصد تعافي (1092) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (304,200) حالة.

وتم إجراء (20,409) فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,659,959) فحصأ.