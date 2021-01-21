أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (776) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس ب 413 حالة.
وأشارت الصحة الأردنية إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفع إلى (318,181) حالة بينهم 9783 حالة نشطة.
كما سجلت الوزارة الأردنية (11) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة إلى (4198) حالة.
فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (46) حالة، فيما غادرت (44) حالة.
كما تم رصد تعافي (1092) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (304,200) حالة.
وتم إجراء (20,409) فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,659,959) فحصأ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال يوم.. الأردن يسجل 776 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.