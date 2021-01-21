بعد 16 عامًا في منصب مستشارة ألمانيا.. ميركل تفجر مفاجأة عن منصبها التالي بعد ترك الحكم

استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس الترشح للبرلمان أو أي منصب سياسي آخر بمجرد تنحيها عن منصب المستشارة.
وقالت في مؤتمر صحفي "لن أترشح مرة أخرى ... سواء لمنصب مشرع في البوندستاج أو حتى كـ مستشارة".
واعترفت المستشارة الألمانية أنه كان من الصعب عليها الموافقة على فترة رابعة على رأس الحكومة الفيدرالية في عام 2017، لكنها لم تندم على هذا القرار بعد انتشار وباء فيروس كورونا.
وسيتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في سبتمبر لانتخاب برلمان فيدرالي جديد، والذي سيصوت على المستشار المقبل الذي سيحل محل ميركل.
وشغل السيدة البالغة من العمر 66 عامًا أعلى منصب في البلاد منذ ما يقرب من 16 عامًا.
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