نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل توقع مسلسل "ذا سيمبسون" ملابس "كاملا هاريس" في حفل التنصيب قبل 20 عامًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن لدى مسلسل عائلة سمبسون الأمريكي عادة توقع المستقبل على ما يبدو في بعض حلقاته.

وقال الموقع أن المسلسل توقع الكثير من أزمة الإيبولا إلى كورونا والكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل.

والآن، عزا المتابعون الفضل إلى سلسلة الرسوم المتحركة مع توقع آخر - زي الافتتاح لنائب الرئيس كامالا هاريس.

وأشار بعض المعجبين إلى أن الزي الأرجواني والقلادة التي كانت ترتديها هاريس في حفل أداء اليمين يوم الأربعاء كانت مشابهة لتلك التي ارتدتها ليزا سيمبسون في حلقة تم بثها عام 2000.

في الحلقة، التي تحمل عنوان "بارت نحو المستقبل"، تصبح ليزا البالغة رئيسة للولايات المتحدة، خلفًا لرجل أعمال أمريكي والذي يكون بالصدفة "دونالد ترامب" أيضا".

جدير بالذكر أن المسلسل سبق وتوقع أحداث العنف والتخريب في الكونجرس التي وقعت بداية الشهر الجاري.