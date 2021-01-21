توطين وظائف النقل الجوي 1442 في المملكة العربية السعودية

توطين وظائف النقل الجوي 1442 في المملكة حيث أطلقت الهيئة العامة داخل المملكة العربية السُّعُودية بيان يشتمل علي قرار توطين وظائف الطيران المدني والنقل الجوي في البلاد، حيث تعتبر الوظائف الجوية من اكثر المجالات أهمية في المملكة العربية السعودية؛ كما أنها تشمل علي الكثير من الوظائف المتنوعة، ولذلك قامت الهيئة العامة بإصدار بعض القرارات واجبة التنفيذ بشأن فكرة التوطين، ومن خلال هذا المقال علي موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح كل ما يتعلق بقرار الهيئة بتوطين الوظائف.

توطين وظائف النقل الجوي 1442

قامت الهيئة العامة بالإعلان عن توطين وظائف النقل الجوي للطيران المدني داخل المملكة العربية السعودية؛ وكان ذلك يوم الثلاثاء الذي يوافق تاريخ التاسع عشر من شهر يناير للعام 2021م، وجاء هذا القرار والمبادرة ضمن الخطة والأهداف قصيرة الأجل التي تعمل المملكة علي تنفيذها في جميع القطاعات للثلاثة سنوات القادمة بداية من العام الحالي 2021م إلي العام 2023م.

وكان مضمون هذه الخطة المستقبلية هو توطين بعض الوظائف في المجالات الهامة داخل المملكة ليتمكن المواطن السعودي من شغل هذه الوظائف وتقديم الكثير من الفرص لأبناء الوطن وسهولة حصولهم علي وظائف في بلادهم، كما أن هذه الخِطَّة تعد من أهم الخطط التي وضعتها الدولة في الرؤية المستقبلية للبلاد خلال العشر سنوات القادمة حتي عام 2030م.

وظائف هيئة الطيران المدني

قدمت المبادرة التي قامت بها الهيئة العامة لتوطين وظائف هيئة الطيران المدني في السُّعُودية الكثير من الفرص للمواطنين ذات الجنسية السعودية؛ كما أن عدد الوظائف التي صدر عليها قرار الهيئة وصل إلي عشرة آلاف وظيفة و ثمانية وعشرين مهنة من ضمنهم (مهنة الطيار، ومهنة المضيف/المضيفة، ومهنة المشرف علي الأعمال الجوية، ومهنة المراقب الجوي، والمسؤولين عن الخِدْمَات الأرضية)؛ بالإضافة إلي الكثير من المهن التي تتعلق بمجال النقل الجوي داخل المملكة العربية السعودية.