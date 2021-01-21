موقع المربع الإلكتروني للنتائج وزارة التربية الكويتية 2021 بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية الكويتية، عن ظهور نتائج الصف الثاني عشر لطلبة وطالبات الكويت، وذلك عبر رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج لعام 2021، بإدخال الرقم المدني الخاص بكل طالب وطالبة في الخانة المطلوبة، ومن ثم ظهور النتيجة مباشرةً، وقد رفعت ما يقارب أكثر من مئة وخمسين مدرسة على مستوى الكويت النتائج للطلاب، عبر الموقع التابع للوزارة، وذلك لكي يتعرفوا على نتائجهم رفقة أولياء أمورهم والإطمئنان عليها، بسهولة تامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، ولكي يتعرفوا علىى وجهتهم المستقبلية بعد المرحلة الثانوية والذهاب إلى الجامعة.

رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج

يتيح رابط موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية للنتائج، التعرف على نتيجة الصف الثاني عشر، وأيضًا المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة، وذلك باستخدام الرقم المدني بإدخاله في الخانة المبينة في الأدنى، كما يتيح الدخول إلى إحصائيات المدارس للتعرف على نسب النجاح، والمدارس التي رفعت النتيجة في المحافظات والمدن المختلفة.

يمكن الدخول إلى الرابط الخاص بنظام المربع الإلكتروني، والبحث عن نتيجتك بسهولة تامة، بإدخال رقمك المدني، وذلك إن كنت في إحدى المرحلتين الإبتدائي أو المتوسط، إما إن كنت بالصف الثاني عشر، فتقوم بالضغط على نتائج الثاني عشر من أعلى الصفحة التي تظهر لك، ومن ثم كتابة رقمك المدني والضغط على كلمة بحث، لتظهر لك نتيجتك في كافة المواد التي فمت بتأدية اختباراتها.

الجدير ذكره أن النسبة للمرحلتين المتوسطة والإبتدائية مختلفة، فتكون الدرجة النهائية للمرحلة المتوسطة، من 100 درجة، ستون منها للتحصيلي، وأربعون للتقييم النهائي، بينما لطلبة وطالبات المرحلة الإبتدائية، تكون هناك ستون درجة للتقييم النهائي في الاختبارات، وأربعون درجة للاختبار التحصيلي، أي كل منهما عكس الآخر، بمجموع مائة درجة للمادة الواحدة.