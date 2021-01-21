رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني || استخراج app.moe.edu.kw نتيجة الثانوية بالكويت

رابط نتائج الطلاب في مدارس الكويت للمراحل التعليمية المختلفة والصف الثاني عشر بالرقم المدني يتم استخراجها الأن عبر موقع نتائج وزارة التربية والعليم بالكويت، حيث أنهى الطلاب جميع امتحانات الدور الثاني والتعليم المنزلي إلكترونيا عبر منصات الامتحان التي أعلنت عنها الوزارة من قبل، وبدا البحث اليومي في الارتفاع عن أسماء المدارس التي قامت برفع نتيجة الطالب.

إعلان وزارة التعليم بالكويت

المربع الإلكتروني لنتائج الطالب

أعلنت وزارة التعليم بالكويت بداية تنزيل المدارس لنتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة عبر الموقع الإلكتروني للنتائج المقرر لديها رسميا، وتتابع المدارس تنزيل الأرقام كاملة للمراحل المتبقية وأيضا الثانوية العامة، ومن خلال متابعة الموقع الرسمي بالصفحة الرئيسية يمكن معرفة أسماء المدارس التي قامت بتنزيل بيانات الطلاب الناجحين، وأعداد المدارس التي قامت بتنزيل الناجين فيها بلغت 379 مدرسة حتى الآن.

رابط استخراج نتائج الطلاب

تم الإعلان عن تنزيل أغلب نتائج المراحل الابتدائية والمتوسطة ويترقب طلاب الصف الثاني عشر من تنزيل أرقامهم عبر الرابط اليوم الخميس 21 يناير 2021، ويكون الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية وأيضا المرحلة المتوسطة كالتالي:

يتم الدخول أولا على رابط استعلام الوزارة الرسمي لمعرفة أسماء المدارس التي أعلنت نتائجها. يقوم الطالب باختيار أيقونة “نتائج المراحل التعليمية”، وتكون أعلى صفحة الاستعلام. تظهر للطالب صفحة استخراج النتيجة. يتم إدخال الرقم المدني فقط ثم يبدأ البحث.

وجدير بالذكر أن أرقام الصف الثاني عشر لم تظهر حتى الآن ويتابع طالب الثانوية بالكويت الدخول بشكل دوري على رابط استخراج النتائج لمعرفة المدارس التي أعلنت أرقام الدور الثاني وأيضا المنازل، وقد أدى جميع الطلبة امتحاناتهم إلكترونيا عبر المنصات التعليمية بالدولة التي أعلنت عنها مسبقا وتم الإعلان عن نتائج الدور الأول في وقت سابق وينتظر بقية الطلاب استخراج جميع أرقامهم بالرقم المدني.