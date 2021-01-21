الاستعلام عن المخالفات المرورية أبشر 1442

يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية أحد أهم الخطوات التي يقدم عليها الكثيرون من المقيمين والمغتربين على أرض المملكة وذلك بغرض الاستفسار عن المخالفات المرورية حتى يقوموا بدفع تلك المخالفات قبل تجديد رخصة السيارة، ورخصة القيادة وعمل طلب خروج نهائي فلن يتم قبول طلبات التجديد أو الخروج النهائي إلا بعد سداد رسوم المخالفات المرورية الموضحة من قبل المرور السعودي، فمن خلال خطوات محددة يمكن الاستعلام والتسديد الإلكتروني.

الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً

قامت إدارة المرور السعودية بتوضيح طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي منها عن طريق الهاتف من خلال رقم المرور للاستعلام عن المخالفات المرورية تليفونياً، كما أوضحت أن من خلال أبشر المرور يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة، وهنا يجب أن يكون لديك حساب مسجل على أبشر.

التسجيل على أبشر المرور السعودي

أبشر هو الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودي والذي من خلاله يمكنكم القيام بالعديد من الخدمات الحكومية وحجز المواعيد المختلفة مثل حجز فحص سيارة، وغيرة من الخدمات الإلكترونية التي وفرت الكثير من الجهد، ولخطوات التسجيل في أبشر المرو رقم بعمل التالي:-

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على مستخدم جديد.

قم بكتابة الاسم رباعي.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

قم بكتابة رقم جوال ( يجب أن يكون هاتف شخصي لسهولة التواصل).

قم بملئ البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل.

بعد تفعيل الحساب عن طريق رسالة نصية يمكنك الدخول بالاسم ورقم الهوية الوطنية المسجلين.

الدخول إلى حسابك على أبشر.

من القائمة العلوية قم باختيار خدمات المرور.

قم بكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية مرة أخرى.

قم بالضغط على استعلام عن المخالفات المرورية.

سيفتح معك كافة السيارات المسجلة باسمك والتابعة لك.

قم بالضغط على رقم لوحة السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها.

سيقوم الموقع بعرض المخالفات المرورية إن وجدت.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المروريةرقم المرور الموحد للاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنكم التسديد بأي من طرق تسديد المخالفات المرورية إلكترونياً، كما ذكرنا أن المرور السعودي قد أوضح أن هناك عدة طرق للاستعلام عن المخالفات بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات وزارة الداخلية ومنها الاستعلام من خلال أبشر أو من خلال الرقم 92333.

رقم المرور في كافة مناطق المملكة

وبذلك نكون قد أوضحنا كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية حتى يستطيع من لدية مخالفة مرورية من تسديدها بأي من طرق سداد المخالفات المرورية قبل القيام بخطوة تجديد الرخص أو الخروج.