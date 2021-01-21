كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية بالخطوات وطريقة شحن شدات ببجي مجانية

كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية تعتمد لعبة ببجي PUBG الكورية على البقاء المستمر وتتبع بعض المهارات والاستراتيجيات القوية، لذلك يكون الفائز هو آخر شخص ينجو في اللعبة، وتحتوي لعبة PUBG الكورية على عدد كبير من الأسلحة، ويمكن للاعبين استخدام هذه الأسلحة لحماية أنفسهم ومختلف المركبات الأخرى، في الوقت الحالي يبحث المزيد والمزيد من محبي لعبة ببجي PUBG عن كيفية تنزيل لعبة ببجي Pubg الكورية وهذا ما نقدمه لكم في هذا المقال.

تتميز لعبة ببجي الكورية بتنوع كبير في الأسلحة وعدد كبير من المعارك بين المقاتلين، يمكن للاعبين الاستمرار في المشاركة في المعارك الشرسة بمجرد بدء اللعبة ستقاتل تلقائيًا مع 100 لاعب في مساحة شاسعة تبلغ 8 × 8 كيلومترات حاول الاستمرار في القتال، يستخدم لاعبو pubg الكوريون المباشرون جميع المهارات والقدرات القتالية للدفاع عن أنفسهم والفوز باللعبة.

منذ أن أصبحت لعبة pubg أشهر لعبة في العالم يمكن للجميع استخدامها بمفردها أو مع فريق والتحدث إليها من خلال ميكروفون هاتفك، ويمكنك تنزيل لعبة PUBG الكورية على هاتف Android الخاص بك .

أشهر لعبة في العالم يمكن للجميع استخدامها بمفردها أو مع فريق والتحدث إليها من خلال ميكروفون هاتفك، ويمكنك على هاتف Android الخاص بك . يمكنك أيضًا الحصول عليه من خلال Google Play وقضاء وقت ممتع، سواء كان ذلك بنفسك أو مع فريقك.

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يمكنك أيضًا تنزيل لعبة pubg من أعلى إلى أسفل من خلال الموقع الإلكتروني التالي، والذي يحتوي على آخر تحديث من PUBG 1.0.0 MOBILE KR في كوريا الجنوبية.

العديد شمل تحديث ببجي من المميزات، ومنها:

ظهور القطار في خرائط ببجي موبايل

إضافة عدد من الأطوار الجديدة باللعبة ومنها، الدوبل زون إضافة ماكينات مشروب الطاقة في خري الصحراء

تقلیل وقت ضغط الفريق من 30 ثانية إلى 20 ثانية

المزيد من السرعة والإثارة

خرائط جديدة بجودة عالية