الأردن : تفاصيل وفاة طبيبة جراء عملية شفط

دوت الخليج - : اثار خبر وفاة طبيبة اسنان بعد اجرائها عملية شفط دهون في عيادة خاصة بعمان جدلا كبيرا على مواقع التواصل في الاردن . وبحسب مصادر مطلعة فأن الشابة توفيت اثناء اجراء العملية على يد طبيب جراحة عامة وليس مختصاً بعمليات السمنة والشفط . وأكد المصدر ان الطبيب سلم نفسه للأمن ، والتحقيق جار . يذكر ان النقابة حولت الطبيب ذاته الى لجنة تأدبية في وقت سابق بعد ورود شكاوى بحقه على خلفية إدراج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء عمليات شفط الدهون بأسعار تفضيلية .

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