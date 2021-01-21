العراق: تفجيرا بغداد كانا يستهدفان خلق قلق أمنى وإثارة غضب الشارع

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجى، إن "تفجيرا بغداد كانا يستهدفان خلق قلق أمنى وإثارة غضب الشارع"، مشيرا إلى أنه لا رسائل سياسية من وراء تفجيرى بغداد سوى محاولة إثبات أن التهديد الإرهابى مستمر.





وأضاف الخفاجى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن إمكانيات القوات العراقية فى مواجهة الإرهاب تطورت كثيرا ولا يمكن لداعش أن يعود كما كان، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابى لازال يتحرك ويملك خلايا نائمة فى العراق حيث يريد نقل معاركه من حدود سوريا إلى الداخل العراقى. وكانا تفجيرين انتحاريين مزدوجين قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم، فى منطقة الباب الشرقى، مما أدى الى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

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