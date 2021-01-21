مقتل 15 شخصا فى حريق بدار للمسنين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الحريق اندلع فى الطابق العلوى من العمارة المؤلفة من طابقين تم تحويلها إلى دار مسنين سابقا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
ولفتت الهيئة إلى أن 28 من أفراد الإطفاء هرعوا إلى المكان للتعامل مع الحريق الذى انتشر على مسافة نحو 100 متر مربع، مؤكدة العثور على 15 جثة فى موقع الحادث وإنقاذ تسعة أشخاص.
وصنفت الهيئة الحريق بـ"الحالة الطارئة على مستوى الدولة".
من جانبها، أعلنت مصلحة الرعاية الاجتماعية فى محافظة خاركوف أن دار المسنين الذى وقع فيها الحادث المأساوى غير مرخص بها، فيما أكدت لقطات نشرتها وسائل إعلام انتهاك معايير السلامة من الحرائق فى المبنى، مثل وضع حمايات من قضبان معدنية على النوافذ.
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