جدة - نرمين السيد - وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة فى البلاد، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13.544 مقابل 14.647 فى إحصائية أمس الأربعاء، ليصل العدد الإجمالى إلى 595.149 حالة.
وذكرت الإدارة أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 221 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مقابل 219 فى بيانات أمس الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 9.686 متوفيا.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مستشفيات البرتغال، التى يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، احتواء زيادة حادة فى أعداد المرضى بينما تدرس السلطات تشديد القيود العامة لوقف انتشار المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرتغال تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.