الجيش العراقى : الأجهزة الأمنية كان لديها معلومات عن منفذى هجوم بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أكد رسول أن الإرهابيين استشعروا بالملاحقة التى كانت تنفذها الأجهزة الأمنية وكانوا أسبق بتنفيذ العملية.

وتوعد رسول بالوصول إلى من استهدف وخطط للتفجيرين الذين حدثا فى ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

من جانبه نفى خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية ما تردد من أنباء عن تحديد الأجهزة الأمنية هوية منفذى هجوم بغداد.

وقال المحنا فى تصريحات اليوم الخميس إن الأجهزة الأمنية عاكفة على دراسة مجمل تفاصيل العملية، ولا صحة للأنباء التى تم تداولها على مواقع التواصل من تحديد هوية الانتحاريين اللذين قاما بتنفيذ العملية.

وقد أكد المحنا ما قاله رسول من أن الأجهزة الأمنية كان لديها علم تام بأن "بقايا داعش يخططون لعملية إرهابية" مشيرا إلى أن البحث والتقصى قد حدد مجموعة منهم، لكنهم كانوا أسرع بالتنفيذ وفجرا نفسيهما أثناء الملاحقة.

وقد أصدرت الصحة العراقية بيانا مؤخرا أكدت فيه أن العمل الإرهابى قد أدى إلى سقوط 35 قتيلا، وإصابة 110 جرحى، مشيرة إلى أن 70‎%‎ منهم تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.