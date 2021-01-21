رضيع عمره 4 أشهر.. قصة أصغر مصاب بفيروس كورونا في لبنان

لا يزال فيروس كورونا يتفشى بصورة كبيرة في لبنان، حيث أصبح لا يرحم كبيرًا أو صغيرًا، ليصيب رضيعًا عمره 4 أشهر.
وكشف موقع "لبنان 24"، عن قصة إصابة الرضيع مازن محمد المقدم الذي يعد أصغر مصاب بفيروس كورونا في لبنان.
وذكر الموقع اللبناني، أن الطفل مازن ظهرت عليه أعراض خفيفة منها سعال صدري واسهال، وبعد 3 أيام أصبح يعاني من عوارضهما ويفقد النوم الكافي بسبب ذلك.
كما ظهرت الأعراض على شقيقته الطفلة حنان "6 سنوات"، وكشفت نتيجة فحص الـPCR لهما أنها ايجابية، كذلك الامر بالنسبة للوالد والوالدة فهم جميعا يحجرون أنفسهم حيث يعانون من أعراض أيضا.
ويعد الرضيع مازن هو نجل الإعلامي محمد المقدم، ويتلقى حاليًا العلاج في منزل والديه في بلدة تول الجنوبية، كما الحال مع شقيقته التي تعاني من ضعف ف الجسم.
ودعا المقدم، الأسر اللبنانية إلى عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي كورونا، موضحًا أنه برغم التزامهم بالقيود وعدم الخروج إلا أن الفيروس أصابهم ولا يعلمون مصدره
وعن حالة طفله، قال: "الوضع مؤلم نوعا ما أن أرى طفلي يتألم وأنا عاجز عن القيام بالعلاج المطلوب".
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