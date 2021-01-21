في أول يوم للرئاسة.. كورونا يسيطر على عقل بايدن.. وإجراءات مرتقبة حوله

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن اعتزامه توقيع إجراءات تنفيذية يشأن جائحة فيروس كورونا والتطعيم باللقاحات.
وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه سيوقع اليوم الخميس، على أوامر تنفيذية لتوسيع نطاق اختبارات كورونا وتوزيع اللقاحات، وأوامر أخرى بإعادة فتح المدارس والأعمال بأمان.
وأكد أنه ليس لدى إدارته ثانية لتضيعها للسيطرة على الفيروس، الذي تفشى بقوة في الولايات المتحدة.
وجعل بايدن، مواجهة تفشي كورونا، محط اهتمامه في أول يوم عمل له بعد تنصيبه كرئيس لأمريكا أمس الأربعاء.
ويخطط الرئيس الأمريكي للتوقيع على ستة أوامر تنفيذية وتوجيهات رئاسية واحدة بشأن الفيروس، من أبرزها مراجعة سلسلة التوريد، وجمع البيانات الإضافية عن الوباء، ودعم المزيد من الأبحاث، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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