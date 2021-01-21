بعد تنصيب بايدن.. رسالة عاجلة من السعودية إلى إيران

وجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، رسالة عاجلة الي الدولة الفارسية " إيران"، قال فيها إنه ‏على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه‎.

كما علق وزير الخارجية السعودي في تصريحات للعربية علي مستقبل العلاقات بين المملكة واشنطن في أعقاب تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "متفائلون بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة بايدن".

وأضاف فيصل بن فرحان، في تصريحات لـ "العربية"، أن التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أمس الأربعاء تنصيب رئيسها السادس والأربعين جو بايدن وسط إجراءات أمنية مشددة.