نانسي بيلوسي: مجلس الشيوخ مستعد لاستقبال طلب محاكمة ترامب

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن ما حدث يوم 6 يناير من اقتحام لمبنى الكونجرس سبب صدمات نفسية للأمريكيين.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه سيتم التحقيق في تفاصيل أعمال الشغب بالكونجرس ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول، لافتة إلى أن الكونجرس سيبحث محاكمته.

واستطردت أن مجلس الشيوخ أبلغ النواب أنه مستعد الآن لاستقبال طلب محاكمة ترامب.

وأكدت أن أمريكا حققت انتقالا سلميا للسلطة، موضحة أن الرئيس جو بايدن سيوقع أوامر تنفيذية اليوم لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي من أجل تسريع وتيرة توزيع معدات الوقاية الصحية.