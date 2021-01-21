مصرع 15 شخصا وإصابة 9 آخرين في حريق بدار مسنين بأوكرانيا

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن أن 15 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في حريق شب في دار لرعاية المسنين في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

واندلع الحريق بعد ظهر اليوم فى الطابق الثانى من المبنى المكون من طابقين، وفقا لما ذكرته خدمة الطوارئ الاوكرانية مضيفة أنه كان بداخله 33 شخصا.

ونشرت خدمة الطوارئ الاوكرانية صورة لمبنى به قضبان على نوافذ الطابق الأول، وشوهد الدخان يتصاعد من النوافذ المكسورة بالطابق الثاني.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الداخلية على فتح تحقيق في الحادث.