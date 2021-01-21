موعد العلاوة السنوية 1442 للمعلمين وسلم الرواتب الجديد استعلم الآن بنظام فارس

موعد العلاوة السنوية 1442 ، أكثر ما يتم البحث عنه الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالمملكة العربية السعودية حيث يتساءل الكثيرون داخل المملكة متي تنزل العلاوة السنوية الجديدة بعد أن أعتاد الجميع من الموظفين المدنيين والعسكريين كل عام على الحصول على العلاوة الجديدة السنوية في شهر محرم من كل عام، لكن بعد القرارات الوزارية الجديدة تم تجديد موعد صرف العلاوة بعد تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 633 القاضي بتعديل مواد نظام الخدمة المدنية وأهمها المادة رقم 17 المختصة بتحديد موعد صرف العلاوة السنوية وسلم الرواتب الخاص بالموظفين في الهيئات المختلفة سواء الهيئات المدنية أو العسكرية.

متى تنزل العلاوة السنوية الجديدة للموظفين والمدنيين بالمملكة

بحسب التحديث الجديد والتعديل الخاص بالمادة رقم 17 من مواد نظام الخدمة المدنية تم الاتفاق على أن الموظف يحصل على العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشر في المرتبة نفسها ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية جديدة، أي يتحصل الموظف على العلاوة السنوية الجديدة مع مرتب شهر يناير 2021 في اليوم السابع والعشرون من شهر يناير.

يتم الاستعلام عن العلاوة السنوية الجديدة الخاصة بالمعلمين من خلال نظام فارس وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الحساب الخاص بكل معلم بمنتهي السرعة والسهولة لمعرفة سلم الرواتب الخاص بكل معلم والاستعلام عن موعد الحصول على العلاوة ويتم ذلك بخطوات بسيطة للغاية باستخدام نظام فارس وهي:

الدخول على الصفحة الرسمية لنظام فارس تسجيل رقم الهوية والرقم السري الخاص بالمعلم اختيار الرواتب والبدلات أخير الدخول على التعريف بالراتب كشف العلاوة السنوية لهذا العام.

سلم الرواتب والعلاوات الجديدة للوظائف التعليمية

يمكنكم أيضا الاطلاع الآن على سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية الجديد المقسم إلى مستويات وبالتحديد 6مستويات يتم الحصول على العلاوة السنوية من خلالها بحسب الدرجة أو الرتبة الحاصل عليها المعلم والتي يتم تحديدها بمنتهى السهولة وحساب قيمة العلاوة والتي يؤكدها لك أيضا نظام فارس المشترك به المعلم.

قمنا بتقديم كل ما يخص العلاوة السنوية وموعد نزولها للموظفين في المملكة وإذا تم تم حدوث أي تغيير في الموعد سنقوم بتحديث المقال على الفور، بالنسبة للمعلمين الذين يستعلمون عن العلاوة السنوية بنظام فارس فيجب التأكد من قيمة البدلات والزيادات السنوية الجديدة للمعلمين والتي تعتمد على مدى التزام واجتهاد المعلم في المدرسة التابع لها ويتم تقييمها كالتالي: