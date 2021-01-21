رابط دليل القبول في الجامعات السودانية 2020-2021 التسجيل عبر daleel.admission.gov.sd

رابط دليل القبول في الجامعات السودانية 2020-2021، من أهم الموضوعات المطروحة حالياً على الساحة في السودان، فهناك عمليات بحث واسعة عبر الإنترنت لمعرفة موعد فتح باب التسجيل للقبول بالجامعات السودانية وطريقة التسجيل الإلكتروني، حيث تم الإعلان مؤخراً عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية، عبر الرابط الإلكتروني للنتائج، وتعرف الطلاب على نتائجهم ونسب النجاح للقسمين العلمي والأدبي، وينتظروا قيام وزارة التعليم العالي والحث العلمي بالسودان بالإعلان عن نسب القبول بالكليات والجامعات السودانية للعام الدراسي 2020-2021.

يتم الدخول على رابط “daleel.admission.gov.sd“.

تسجيل الرغبات حسب نسب القبول التي تحددها وزارة التعليم العالي.

رابط دليل نسب القبول في الجامعات السودانية 2020-2021موعد إعلان نسب القبول للجامعات السودانية 2020-2021

لم يتم إعلان نسب القبول للدخول للجامعات السودانية للعام الدراسي 2020-2021 حتي الآن، حيث تستعد الجامعات السودانية مثل جامعة الخرطوم، جامعة أم درمان، جامعة الجزيرة، جامعة السودان، جامعة وادي النيل، جامعة شندى، وباقي الجامعات الحكومية السودانية لاستقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية لهذا العام، فمن المنتظر خلال الأسبوع القادم إعلان تفاصيل ودليل القبول للجامعات السودانية، التي يتحدد عليها مستقبل الطالب في الدخول للكلية التي يريدها حسب الجامعة الأقرب له.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان

تعتبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية من الوزارات الهامة، فهي تهتم بمرحلة التعليم الجامعي وتقديم كافة الخدمات للقائمين على البحث العلمي، وتعكف حالياً قيادات الوزارة لإصدار دليل القبول للدخول للجامعات، ليكون في متناول أبنائنا الطلبة والطالبات المتقدمين للمرحلة الجامعية، حيث توفر الرابط الإلكتروني للتسجيل حرصاً منها على سلامة الجميع، بسبب الوضع الحالي من تفشي فيروس كورونا ومنعاً من التجمع والاختلاط، فيستطيع الطالب الدخول على الرابط وقت إتاحته وتسجيل بياناته ورغبات الدخول للكليات والجامعات حسب نسبة النجاح الحاصل عليها.