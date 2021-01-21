برقم الإقامة استعلم عن صلاحية الإقامة 1442 عبر موقع ابشر للخدمات الإلكترونية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442، في الفترة الأخيرة ومع انتشار فيروس كورونا المستجد زاد البحث عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالنسبة للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية عبر موقع ابشر، حيث وفرت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة من خلال موقع ابشر التابع لها وهذا بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين للتوجه إلى مصلحة الجوزات، حيث أن تجديد الإقامة من المهام التي لابد من القيام بها باستمرار حتى لا يتعرض المقيم والوافد للمخالفات والعقوبات المالية المختلفة، ومن خلال رقم الإقامة يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع ابشر وسوف نقدم لكم الآن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين بها، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد تجديدها من خلال موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية، حيث يجب الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة وموعد التجديد حتى لا يتم تحرير المخالفات على المقيم، ففي المرة الأولى من المخالفة يتم دفع مبلغ مالي 500 ريال سعودي، وفي المرة الثالثة 1000 ريال سعودي، وفي المرة الثالثة تزداد عقوبة المخالفة ويتم الترحيل إلى بلده الحقيقي وعدم الدخول للملكة مجدداً.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

كشف موقع ابشر الإلكتروني أن يمكن للمواطنين المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة من خلال خطوات بسيطة جداً، وتلك الخطوات على النحو التالي:

الدخول في البداية على موقع ابشر الإلكتروني.

اختيار ابشر للأفراد واختيار الخدمات العامة.

الضغط على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كتابة رقم الإقامة.

الضغط على كلمة عرض وستظهر كل المعلومات الخاصة بالإقامة.

تجديد الإقامة للعامل الوافد بقيمة 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للمواليد الجدد الذي تم ولادتهم خارج المملكة والمرافقين للوافد 2000 ريال سعودي.

تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للعمالة في المراعي والمجال الزراعي أو الشركات الخاصة بـ 650 ريال سعودي.

رسوم تغير المهنة للمرة الأولى 1000 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة